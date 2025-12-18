PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten einen geparkten Pkw.

Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, Ostlandsiedlung, 16.12.2025, 21:00 Uhr bis 17.12.2025, 05:00 Uhr.

Ein auf einem Privatgrundstück abgestellter grauer Skoda weckte das Interesse der unbekannten Täterschaft. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten diese das abgestellte Fahrzeug. Es können keine Angaben zum Tathergang gemacht werden. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 26.000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

