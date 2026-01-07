LPI-GTH: Aufgefahren
Arnstadt (ots)
Heute Morgen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Renault die Stadtilmer Straße in Richtung Ortsausgang. An einer Ampelanlage musste der Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein dahinter fahrender 29-jähriger Skoda-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 29-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Offenbar hatte er keinen Sicherheitsgurt angelegt. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
