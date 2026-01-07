LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots) - Heute Nacht wurde in mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet eingebrochen und daraus Wertgegenstände entwendet. Teilweise waren die Fahrzeuge unverschlossen und es wurde somit potenziellen Tätern besonders leicht gemacht. Derzeit werden die Ermittlungen gegen einen 24-Jährigen (lybisch) geführt. Der Mann wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Polizei warnt erneut davor, Gegenstände im Auto zu lassen und rät, die Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen ...

mehr