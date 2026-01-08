Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend befuhr eine 71-jährige Mazda-Fahrerin die Waldstraße aus Richtung Gehlberg. Die Frau geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Sie touchierte eine Straßenlaterne sowie einen Zaunspfeiler und kam anschließend auf einem Dekostein zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 71-Jährigen ergab einen Wert von rund 0,4 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mazda wurde abgeschleppt. Die Straßenlaterne wurde beschädigt und im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr beseitigt. Personen verletzten sich nicht. (jd)

