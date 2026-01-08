PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Gotha (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bzw. 60 km/h für Lkw. 1756 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 43 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 149 km/h. Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

