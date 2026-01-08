LPI-GTH: Fußgängerin verletzt
Gotha (ots)
Heute Vormittag wurde eine 77 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 61-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Große Fahnenstraße und übersah beim Wenden die Fußgängerin. Es kam zur Kollision und die Frau daraufhin zu Fall. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)
