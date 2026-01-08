LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau ermittelt derzeit zu einem Vorfall am Nachmittag des 06.01.2026 in der Gehrener Straße. Hier soll es im Bereich eines zugefrorenen Teichs offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einem 8-jährigen Mädchen gekommen sein. Zur Aufklärung des Sachverhalts hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Diese hat die Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, ...

mehr