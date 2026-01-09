LPI-GTH: Garagen aufgebrochen

Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - Die L3004 wurde heute Vormittag aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin fuhr von Manebach in Richtung Ilmenau, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Fahrerin eines BMW. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 45.000 Euro. Beide Pkw ...

