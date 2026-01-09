PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagen aufgebrochen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

In mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße "Oberfeld" drangen Unbekannte gewaltsam ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 15.30 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0006309/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

