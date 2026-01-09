LPI-GTH: Garagen aufgebrochen
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
In mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße "Oberfeld" drangen Unbekannte gewaltsam ein. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tat wurde gestern, gegen 15.30 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0006309/2026) entgegen. (jd)
