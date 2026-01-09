Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gräfentonna -Landkreis Gotha (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am gestrigen Abend in die Erfurter Straße beordert. Dort kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Frau beim Überqueren der Straße von einem Pkw Renault, welcher in Richtung Erfurt fuhr, erfasst und lebensbedrohlich verletzt wurde. Die 47-jährige Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock und wurde seelsorgerisch betreut. Die 87-jährige Fußgängerin verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die Gothaer Polizei hat unter Einbindung eines Gutachters und der Staatsanwaltschaft Erfurt die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Unfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0006489/2026 zu melden. (av)

