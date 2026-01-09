PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Ortsdurchfahrt der B88 durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 438 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 68 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 93 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

