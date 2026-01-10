PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rucksack aus Pkw gestohlen

Ilmenau (ots)

Gestern Abend im Zeitraum von 19.00 bis gegen 21.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters ein, welcher auf einem Parkplatz der Ziolkowskistraße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter einen gelben Rucksack der Marke "Earthbag" samt Inhalt. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf 60 Euro, der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0007470/2026 zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

