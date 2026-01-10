LPI-GTH: Rucksack aus Pkw gestohlen

Wartburgkreis (ots) - Erneut versuchten Unbekannte am gestrigen Tag durch Schockanrufe Bargeld von Seniorinnen und Senioren zu erlangen. Die Polizei Eisenach registrierte eine Vielzahl von Fällen, bei welchen die Angerufenen die Gespräche beendeten und es somit nicht zu einem Vermögensschaden kam. Bei einem 95-jährigen Senior aus Eisenach konnten die Betrüger mit der Masche ein Angehöriger hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, jedoch circa 100.000 Euro ...

