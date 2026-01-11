Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gemeinschaftliche Körperverletzung am Bismarckplatz - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Sonntagnacht kam es gegen 03:30 Uhr am Heidelberger Bismarckplatz zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Taxifahrer.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich ein 36-jähriger und ein 38-jähriger Taxifahrer am Taxistand am Heidelberger Bismarckplatz. Beide lehnten nacheinander die Beförderung einer siebenköpfigen Personengruppe ab, da sowohl die Anzahl der Personen als auch deren aggressives Verhalten eine Mitnahme ausschlossen. In der Folge wurde der 38-jährige Taxifahrer unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen sowie gegen den Oberschenkel getreten. Als der 36-Jährige seinem Kollegen zu Hilfe eilen will, wird auch dieser geschlagen und getreten.

Beide Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Derzeit liegen keine konkreten Hinweise für eine detaillierte Täterbeschreibung vor. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird nach einer Personengruppe junger Erwachsener mit europäischem Erscheinungsbild gesucht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

