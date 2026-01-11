PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Körperverletzung bei Après-Ski-Party - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:15 Uhr bei einer Après-Ski-Party der Freiwilligen Feuerwehr in der Schulstraße in Altlußheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 30-jähriger Begleiter des 28-Jährigen mit einer leeren Wodkaflasche beworfen. In der Folge eskalierte die Situation zwischen den Beteiligten und ein bislang unbekannter Täter zog ein Pfefferspray aus seiner Tasche und besprühte die beiden Geschädigten.

Nach der Pfeffersprayattacke flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der nahegelegenen Bushaltestelle. Die beiden Geschädigten sowie ein weiterer 19-Jähriger erlitten Reizungen der Atemwege und der Augen sowie Rötungen im Gesicht. Alle drei Personen wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 17 bis 18 Jahre alt, circa 182 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, Kinnbart, trug eine Wollmütze.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06205 28600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Julia Berberich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

