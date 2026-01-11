PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Unfall auf B45 - PM 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Tag gegen 15:30 Uhr auf der B45 bei Mauer zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 24-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse befuhr die B45 in Fahrtrichtung Meckesheim. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache vollständig auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW X3. Dieser war mit einem 55-jährigen Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 53 und 20 Jahren besetzt.

Alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen, die nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand der Personen sind zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die B45 war für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen insgesamt etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Neckargemünd. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Eine Straßenglätte konnte vor Ort nicht festgestellt werden und wird als Unfallursache ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

