Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Unfall auf B45 - PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es auf der B45 bei Mauer zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Einsatzmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind inzwischen abgeschlossen.

Die Bundesstraße, die während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt war, ist mittlerweile wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Neckargemünd. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell