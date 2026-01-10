POL-MA: Mannheim/Käfertal: BMW-Fahrer mit 1,5 Promille unterwegs
Mannheim (ots)
Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal, im Bereich der Wormser Straße, einen 34-jähriger BMW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille zu Tage. Dem 34- Jährigen wurde in der weiteren Folge eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Dieser muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten
