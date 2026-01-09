Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vermeintlicher Gasaustritt in weiterführender Schule

Heidelberg (ots)

Am heutigen Mittag kam es gegen 14:55 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in einer weiterführenden Schule in der Slevogtstraße. Etliche Schüler hatten im Laufe des Unterrichts über einen unangenehmen, beißenden Geruch geklagt. Da die Herkunft zunächst nicht näher verifiziert werden und damit auch ein Gasaustritt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Schulleitung die Räumung der Schule veranlasst. Die insgesamt über 100 Schüler verließen geordnet das Schulgebäude, verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wurden im fraglichen Bereich der Schule entsprechende Proben entnommen und eine Analyse durchgeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich nicht um Gas, sondern um ein Lösungsmittel handelt. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es in der Zeit von 15:40 Uhr bis ca. 17:40 Uhr zu Straßensperrungen im Bereich Rohrbacher, Feuerbach- und Römerstraße. Hintergründe zu dem Geruchsaustritt sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt werden.

