Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld aus Tresor entwendet - Zeugenaufruf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Halle auf einem Industriegelände im Gutenbergring und brach dort die Tür eines Lagerraums auf.

Nachdem sich die Täterschaft im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Lagerraum verschafft hatte, öffneten sie einen Tresor und entnahmen daraus mehrere Tausend Euro Bargeld.

Außerdem versuchte der oder die Unbekannte an den Inhalt eines weiteren Tresors zu gelangen. Der Versuch, den Tresor mit einer Flex zu öffnen, misslang jedoch. Die Täterschaft entfernte sich anschließend samt Beute von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell