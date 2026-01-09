Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Audi entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:20 Uhr, im Stadtteil Rheinau einen grauen Audi A8. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Anwesen im Gönnheimer Weg abgestellt und verfügte über eine Keyless-Entry-Funktion. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat die unbekannte Täterschaft über das Keyless-System die Fahrzeuge entriegelt und letztendlich entwendet. Die genauen Umstände sind jedoch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Tipps zum Schutz bei der Verwendung von Keyless-Go-Systemen: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

