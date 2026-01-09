Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag war ein 60-Jähriger mit einem Daimler-Benz auf der Waldhofer Straße unterwegs. Als er um kurz nach 17:30 Uhr in die Kreuzung Waldhofer Straße/Am Taubenfeld einfuhr, missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Audi-Fahrers. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge. An den beteiligten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt wird. Der Daimler-Benz musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell