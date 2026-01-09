Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden nach Unfall im Einmündungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Straße An der Autobahn und Dietmar-Hopp-Straße ein Unfall, bei dem Sachschaden entstand.

Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 75-jähriger Ford-Fahrer entlang der Dietmar-Hopp-Straße in Richtung der Straße An der Autobahn und übersah einen von rechts kommenden VW, mit dem ein 46-jähriger Autofahrer auf der Straße An der Autobahn unterwegs war.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden diese beschädigt, sodass ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand und es ergaben sich auch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

