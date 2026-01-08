PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Alexander Seifert neuer Revierleiter beim Polizeirevier Ladenburg

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Alexander Seifert neuer Revierleiter beim Polizeirevier Ladenburg
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizeioberrat Alexander Seifert ist der neue Leiter des Polizeireviers Ladenburg. Damit tritt er die Nachfolge von Bernd Schmitt an, der im Februar 2025 in den Ruhestand verabschiedet worden war. Erste Polizeihauptkommissarin Gabriele Tapp, die seither das Revier kommissarisch geleitet hatte, bleibt der Dienststelle als Leiterin der Führungsgruppe und stellvertretende Leiterin des Polizeireviers erhalten.

Der 51-Jährige wurde 1996 in den Polizeivollzug des Landes Baden-Württemberg eingestellt. Nach der Ausbildung und anschließendem Studium an der Hochschule für Polizei in Villigen-Schwenningen verrichtete er seit 2001 zunächst seinen Dienst in verschiedenen Funktionen beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup und Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2012 kehrte er zum Polizeipräsidium Karlsruhe zurück und übernahm dort Leitungsfunktionen zweier Kriminalinspektionen, bevor er die Leitung des Polizeireviers Karlsruhe West übernahm. Zuletzt leitete er das Polizeirevier Ettlingen. Von 2020 bis 2025 zog es ihn nach Stuttgart zum Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei, wo er als Leiter eines Projektes tätig war.

Zum 1. Januar 2026 hat er nun die Leitung des Polizeireviers Ladenburg übernommen. Der Vater von zwei Söhnen, der in seiner Freizeit ehrenamtlich als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ubstadt-Weiher und im Gemeinderat in Ubstadt-Weiher tätig ist, freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit. "Ich freue mich, die Herausforderungen anzugehen, die meine neue Tätigkeit mit sich bringt. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger liegt mir dabei besonders am Herzen." Bürgernähe sei der Schlüssel zum Erfolg und er stehe neben dem Dialog mit den Verantwortlichen der Kommunen im Revierbereich auch jederzeit den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. "Nur wenn man miteinander spricht, kann man etwas bewirken."

Zuständig ist das Polizeirevier Ladenburg für die Stadt Ladenburg, die Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Neu-Edingen, Ilvesheim und Heddesheim sowie die Mannheimer Stadtteile Seckenheim, Friedrichsfeld und Hochstätt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 13:41

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Mannheim (ots) - Zwei leichtverletzte Beteiligte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Gartenstadt. Ein 63-jähriger Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pininfarina Sportwagen auf der Waldstraße von Mannheim-Sandhofen in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs. An der Kreuzung zur Waldpforte/Hanauer Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:39

    POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut

    Mannheim (ots) - Zu einem Zusammenstoß nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Mittwochabend im Mannheimer Stadtteil Oststadt. Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lessingstraße in Richtung Josef-Braun-Ufer unterwegs. Als er an der Einmündung nach links ins Josef-Braun-Ufer einbiegen wollte, nahm er einem 42-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt, der das Josef-Braun-Ufer in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren