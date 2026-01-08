Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Mannheim (ots)

Zwei leichtverletzte Beteiligte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Stadtteil Gartenstadt.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pininfarina Sportwagen auf der Waldstraße von Mannheim-Sandhofen in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs. An der Kreuzung zur Waldpforte/Hanauer Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und bog nach links in die Straße Waldpforte ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 86-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der die Waldstraße in Richtung Sandhofen befuhr. Bei dem Zusammenstoß lösten im Mercedes die Airbags aus. Der 86-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Hand. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Fahrer des Sportwagens trug Prellungen am Oberkörper davon und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt. Kurzfristig musste die Fahrbahn in Richtung Käfertal kurzzeitig voll gesperrt werden. Auch im Straßenbahnverkehr ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

