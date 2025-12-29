PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuerwerkskörper aus Container gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben einen Container in der Mainzer Straße geöffnet und eine große Menge an Feuerwerkskörpern gestohlen. Wie Mitarbeiter eines Discounters der Polizei mitteilten, wurde die Seitenwand vermutlich mit einem Trennschleifer aufgeflext. Aus dem Innenraum erbeuteten die Diebe mehr als 35 Kisten mit Feuerwerk im Wert von über 4.000 Euro. Wann genau die Ware gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Aufgefallen war der Diebstahl am heutigen Montagmorgen. Zeugen, denen zwischen dem 15. und dem 29. Dezember etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

