Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Asche aus Kaminofen verursachte Mülltonnenbrand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags verursachte die Entsorgung von Kaminasche einen Brand in der Müllertonne.

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr entsorgte eine Anwohnerin in der Heidelberger Straße ihre vermeintlich erkaltete Asche aus dem Kaminofen in ihrer Mülltonne. Ein aufmerksamer Nachbar entdeckte glücklicherweise gegen 04:00 Uhr am Donnerstag, dass die Mülltonne in Brand geraten war und bereits drohte auf das Carport überzugreifen unter welchem die Tonne stand. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr traf wenige Minuten später mit drei Fahrzeugen und 20 Personen vor Ort ein und konnte Schlimmeres verhindern.

Durch den Brand wurden zwei Mülltonnen zerstört sowie die hölzerne Seitenwand und das Kunststoffdach des Carports in Mitleidenschaft gezogen. Ein genauer Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

