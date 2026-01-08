Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Scheibe an Schule eingeworfen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagnachmittag und Mittwochfrüh warf eine bislang unbekannte Person einen Stein gegen die Scheibe einer Schule in der Berliner Straße. Dadurch ging die Scheibe zu Bruch. Die Höhe des so entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell