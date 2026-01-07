Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von drei unbekannten Männern überfallen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein 33-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Luzenberg von drei unbekannten Männern überfallen.

Der Mann hielt sich gegen 2.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Luzenberg in der Luzenbergstraße auf, als ihn drei unbekannte Männer in ein Gespräch verwickelten. Dabei wurde er zunächst um eine Zigarette gebeten. Während einer der Unbekannten die Zigarette rauchte, umstellte das Trio den 33-Jährigen und forderte schließlich unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte warf daraufhin seine Geldbörse auf den Bahnsteig, rannte zu einer gerade eingefahrenen Straßenbahn der Linie 3 und stieg ein. Die drei Unbekannten flüchteten in Richtung Eisenstraße.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein und der Ausweis des 33-Jährigen sowie dessen Bankkarte und weitere persönliche Berechtigungskarten.

Eine Beschreibung der drei Täter konnte der Überfallene nicht abgeben.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der drei Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell