Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schaufensterscheibe eines Restaurants beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Schaufensterscheibe eines Restaurants in der Mannheimer Innenstadt beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte die Scheibe des Gebäudes im Quadrat G 7 im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 21:00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 09:00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell