PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schaufensterscheibe eines Restaurants beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Schaufensterscheibe eines Restaurants in der Mannheimer Innenstadt beschädigt. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte die Scheibe des Gebäudes im Quadrat G 7 im Zeitraum zwischen Montagabend gegen 21:00 Uhr und Dienstagfrüh gegen 09:00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:16

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte versuchen in Kiosk einzubrechen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, in einen Verkaufsladen im Stadtteil Käfertal einzubrechen. Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchten die Unbekannten zunächst die Tür des Kiosks in der Oberen Riedstraße mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da dies jedoch misslang, zerstörten sie ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:11

    POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Seniorin erhielt am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen überraschenden Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte behauptete, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Er überzeugte die Frau davon, dass die Polizei ihren Schmuck in ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:06

    POL-MA: Mannheim: Säugling und Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer den Märker Querschlag in Fahrtrichtung Karlsternstraße. Auf Höhe des Eichenwegs übersah der 39-Jährige einen von rechts kommenden Klein-LKW. Trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers konnte der 35-jährige Klein-LKW-Fahrer eine Kollision auf der schneebedeckten Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren