Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte versuchen in Kiosk einzubrechen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, in einen Verkaufsladen im Stadtteil Käfertal einzubrechen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchten die Unbekannten zunächst die Tür des Kiosks in der Oberen Riedstraße mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da dies jedoch misslang, zerstörten sie anschließend die Glasscheibe der Eingangstür. Ohne den Kiosk betreten zu haben, flüchteten zwei unbekannte Personen zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Habichtplatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 2.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich, - circa 185 cm groß, - sportliche Statur, - trug eine beigefarbige Jacke mit Fellkragen und eine schwarze Hose.

Person 2:

- männlich, - circa 165 cm bis 170 cm groß, - trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen und eine schwarze Hose mit weißen Streifen.

Ob es sich bei den Personen um die Tatverdächtigen handelt und ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen wurden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

