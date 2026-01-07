PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte versuchen in Kiosk einzubrechen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, in einen Verkaufsladen im Stadtteil Käfertal einzubrechen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchten die Unbekannten zunächst die Tür des Kiosks in der Oberen Riedstraße mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Da dies jedoch misslang, zerstörten sie anschließend die Glasscheibe der Eingangstür. Ohne den Kiosk betreten zu haben, flüchteten zwei unbekannte Personen zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Habichtplatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 2.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - männlich,
   - circa 185 cm groß,
   - sportliche Statur,
   - trug eine beigefarbige Jacke mit Fellkragen und eine schwarze 
     Hose.

Person 2:

   - männlich,
   - circa 165 cm bis 170 cm groß,
   - trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen und eine schwarze Hose 
     mit weißen Streifen.

Ob es sich bei den Personen um die Tatverdächtigen handelt und ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen wurden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 12:11

    POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Seniorin erhielt am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr einen überraschenden Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte behauptete, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Er überzeugte die Frau davon, dass die Polizei ihren Schmuck in ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:06

    POL-MA: Mannheim: Säugling und Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer den Märker Querschlag in Fahrtrichtung Karlsternstraße. Auf Höhe des Eichenwegs übersah der 39-Jährige einen von rechts kommenden Klein-LKW. Trotz eines umgehend eingeleiteten Bremsmanövers konnte der 35-jährige Klein-LKW-Fahrer eine Kollision auf der schneebedeckten Straße ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:51

    POL-MA: Mannheim: Zwei Männer übersteigen Zaun und besprühen Gebäudedach mit Graffiti

    Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich zwei Männer im Alter von 26 Jahren und 35 Jahren unbefugt Zutritt zu dem Gelände einer Restaurant-Location in der Mannheimer Innenstadt und besprühten das Gebäudedach mit Farbe. Bisherigen Ermittlungen zufolge überstiegen die beiden Tatverdächtigen kurz nach 01:00 Uhr einen Zaun, um auf das Gelände der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren