Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer übersteigen Zaun und besprühen Gebäudedach mit Graffiti

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen verschafften sich zwei Männer im Alter von 26 Jahren und 35 Jahren unbefugt Zutritt zu dem Gelände einer Restaurant-Location in der Mannheimer Innenstadt und besprühten das Gebäudedach mit Farbe.

Bisherigen Ermittlungen zufolge überstiegen die beiden Tatverdächtigen kurz nach 01:00 Uhr einen Zaun, um auf das Gelände der Lokalität am Friedrichsring zu gelangen. Anschließend gelangten sie auf das Dach des Gebäudes, welches sie anschließend mit Sprühfarbe beschmierten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Durch die alarmierten Streifen konnten die beiden Männer noch vor Ort angetroffen und kontrolliert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

