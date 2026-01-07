PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger gibt sich am Telefon als Polizist aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere lebensältere Anruferinnen und Anrufer aus Epfenbach und Helmstadt-Bargen meldeten sich am Montag und am Dienstag bei der Polizei, da sie im Laufe des jeweiligen Tages einen Betrugsanruf erhalten hatten. In allen Fällen rief ein Mann an, der sich als Polizeibeamter ausgab und nach Wertsachen fragte. Diese sollten an einen Abholer übergeben und so vermeintlich vor Einbrechern in Sicherheit gebracht werden. Die Seniorinnen und Senioren durchschauten aber schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendeten das Gespräch. Bislang gingen beim Polizeirevier Sinsheim insgesamt siebzehn Meldungen über solche Betrugsversuche ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen bandenmäßigem Betrug in mehreren Fällen.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des 
     Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten
     auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer 
     Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer
     Prüfung weitergegeben werden.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 11:29

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag fuhr eine 31-Jährige mit einem Audi die Berliner Straße entlang. Am Einmündungsbereich zur Friedrichsdorfer Landstraße missachtete sie um kurz vor 21:30 Uhr beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines aus Richtung Gaimühle kommenden VW Mulitvans. Beim Zusammenstoß wurden beide ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:28

    POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

    Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag verursachte ein 40-jähriger Mann im Stadtteil Luzenberg einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Alkoholeinfluss. Der Mann fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Hyundai an der Kreuzung Luzenbergstraße/Eisenstraße einem 23-jährigen Audi-Fahrer, der an der Ampel aufgrund Rotlichts wartete, ins Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Verletzt ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:27

    POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Taxi - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte stahlen am frühen Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Bargeld aus einem Taxi. Ein 52-jähriger Mann stellte sein Taxi gegen 13.30 Uhr im Quadrat H 1, am Marktplatz, ab, um im nahegelegenen Supermarkt etwas einzukaufen. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein gesamtes Bargeld entwendet worden war. Hinweise auf mögliche Täter liegen ...

    mehr
