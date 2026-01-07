Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger gibt sich am Telefon als Polizist aus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere lebensältere Anruferinnen und Anrufer aus Epfenbach und Helmstadt-Bargen meldeten sich am Montag und am Dienstag bei der Polizei, da sie im Laufe des jeweiligen Tages einen Betrugsanruf erhalten hatten. In allen Fällen rief ein Mann an, der sich als Polizeibeamter ausgab und nach Wertsachen fragte. Diese sollten an einen Abholer übergeben und so vermeintlich vor Einbrechern in Sicherheit gebracht werden. Die Seniorinnen und Senioren durchschauten aber schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendeten das Gespräch. Bislang gingen beim Polizeirevier Sinsheim insgesamt siebzehn Meldungen über solche Betrugsversuche ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen bandenmäßigem Betrug in mehreren Fällen.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

- Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer Plausibilität! - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder Vertrauten. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer Prüfung weitergegeben werden. - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

