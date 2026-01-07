PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag verursachte ein 40-jähriger Mann im Stadtteil Luzenberg einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Der Mann fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Hyundai an der Kreuzung Luzenbergstraße/Eisenstraße einem 23-jährigen Audi-Fahrer, der an der Ampel aufgrund Rotlichts wartete, ins Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 40-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, sein Fahrzeug wurde verschlossen nahe dem Unfallort abgestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hyundai-Fahrer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:27

    POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Taxi - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte stahlen am frühen Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Bargeld aus einem Taxi. Ein 52-jähriger Mann stellte sein Taxi gegen 13.30 Uhr im Quadrat H 1, am Marktplatz, ab, um im nahegelegenen Supermarkt etwas einzukaufen. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein gesamtes Bargeld entwendet worden war. Hinweise auf mögliche Täter liegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren