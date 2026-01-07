Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag verursachte ein 40-jähriger Mann im Stadtteil Luzenberg einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Der Mann fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Hyundai an der Kreuzung Luzenbergstraße/Eisenstraße einem 23-jährigen Audi-Fahrer, der an der Ampel aufgrund Rotlichts wartete, ins Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 40-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, sein Fahrzeug wurde verschlossen nahe dem Unfallort abgestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hyundai-Fahrer wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

