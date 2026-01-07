Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Taxi - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte stahlen am frühen Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Bargeld aus einem Taxi.

Ein 52-jähriger Mann stellte sein Taxi gegen 13.30 Uhr im Quadrat H 1, am Marktplatz, ab, um im nahegelegenen Supermarkt etwas einzukaufen. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein gesamtes Bargeld entwendet worden war.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

