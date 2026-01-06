PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streitigkeiten unter Verkehrsteilnehmern - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern kam es am 05.01.26 gegen 19:20 Uhr in Heidelberg-Schlierbach. Auf der Strecke von Kleingemünd nach Ziegelhausen versuchte ein brauner Hyundai i30 einen roten Opel Corsa zu überholen. Den Überholvorgang musste der 38-jährige Fahrer jedoch aufgrund des Gegenverkehrs abbrechen. Einen weiteren Versuch startete er auf der Ziegelhäuser Brücke nach Schlierbach. Über den erneuten Abbruch echauffierte er sich dann offenbar so stark, dass er an der Ampel zur Schlierbacher Landstraße ausstieg und den 62-jährigen Opel-Fahrer zur Rede stellte. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Hyundai-Fahrer sein Gegenüber beleidigt und bedroht haben soll. An der Ampel befand sich noch ein weiteres Fahrzeug, dessen Insassen den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Diese werden nun von den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Mitte als Zeugen gesucht und gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

