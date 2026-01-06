Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall an Anschlussstelle Ladenburg/L536 - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6190642, kam es am Montagabend kurz nach 19:00 Uhr vom Autobahnzubringer der A5 an der Anschlussstelle Ladenburg auf die L536 zu einem Verkehrsunfall an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 19-jähriger Fahrer eines PKW VW die Vorfahrt eines aus Ladenburg kommenden PKW Ford auf der L536 missachtete und es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß verlor der 65-jährige Fahrer des Ford die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Aufgrund des Aufpralls wurde die 55-jährige Beifahrerin des Fords leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Fachfirmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 19.000,- Euro geschätzt. Die Straße war bis nach Beendigung der Reinigungsarbeit um 21:00 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

