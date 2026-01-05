Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand geraten - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6190169, kam es am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Brühl zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen löste ein technischer Defekt an einem BMW den Brand aus, welcher kurz darauf im Vollbrand stand. Trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten durch die Feuerwehr, brannte der PKW komplett aus. Auslaufende Betriebsstoffe, welche sich ebenfalls entzündeten, führten dazu, dass im Nahbereich des BMW ein geparkter Dacia ebenfalls Feuer fing. An diesem entstand ebenfalls ein Totalschaden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden drei weitere Fahrzeuge sowie ein Doppelfenster eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 75.000,- Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden durch den Brand selbst niemand verletzt. Jedoch stolperte eine unaufmerksame Passantin über einen Schlauch der Feuerwehr und zog sich hierbei eine Platzwunde am Kopf zu. Diese wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Lösch-, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten waren gegen 12:30 Uhr beendet. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Brandsachbearbeiter vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

