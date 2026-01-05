Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand geraten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Richard-Wagner-Straße geriet am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr ein Fahrzeug in Brand. Durch den Brand des Autos wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahme ist die Richard-Wagner-Straße gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell