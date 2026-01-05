PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus, PM 2

Helmstadt-Bargen (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6189867, kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Kälbertshäuser Straße. Die Löscharbeiten hierzu dauerten bis ca. 23 Uhr an.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, wird von einem technischen Defekt im Bereich des Kamins ausgegangen. Wie es dort zum Brandaustritt kommen konnte, der auch Teile des Daches beschädigte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Sinsheim geführt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

