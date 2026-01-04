Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau: Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Fahrbahnsperrung aufgrund Unfallaufnahme - Pressemeldung Nr. 2

Kronau (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6189556) ereignete sich am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe der Anschlussstelle Kronau.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, fuhren ein 26-Jähriger mit seinem VW sowie ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug der Marke Peugeot auf der BAB 5 in Richtung Heidelberg. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem linken Fahrstreifen als der 26-Jährige sein Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Kronau verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge konnte der dahinter befindliche 42-jährige Peugeot-Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW des 26-Jährigen auf. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Der Peugeot war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme blieb der Streckenabschnitt der Autobahn für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

