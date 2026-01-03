Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer mit mehr als 1,5 Promille kontrolliert

Hockenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kontrollierten Polizeikräfte des Polizeireviers Hockenheim einen 33-jährigen Fahrer, welcher mit mehr als 1,5 Promille unterwegs war.

Der Mann fiel einem Zeugen durch seine auffällige Fahrweise auf, weshalb dieser die Polizei verständigte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte der Fahrer seinen Pkw ab und begab sich in eine nahegelegene Gaststätte. Dort konnte er jedoch schnell ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen werden. Sofort stellten die Polizeikräfte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der 33-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

