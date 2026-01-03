PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 2

Nußloch (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in Nußloch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand, welcher sich auf die gesamte Wohnung ausbreitete. Durch die Wehreinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Nußloch und Sandhausen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die drei Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie wurden vorsorglich zur näheren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

