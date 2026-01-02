PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrparteienhaus sorgt für Straßensperrung, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6189331), ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Parkring.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell im Kellerbereich des Mehrparteienhauses lokalisiert und schließlich gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch die Rauchentwicklung vier Personen leicht verletzt und medizinisch betreut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die für die Einsatzmaßnahmen eingerichtete Straßensperrung konnte gegen 16:10 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

