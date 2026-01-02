Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/B291: Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich auf der B 291 nahe der Autobahnanschlussstelle Walldorf/Wiesloch ein Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro entstand.

Ein 60-jähriger Autofahrer war gegen 19:00 Uhr mit seinem RAM Pick-up auf der Bundesstraße in Richtung Walldorf unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen, um auf die A 5 in Richtung Karlsruhe zu fahren.

Im Einmündungsbereich kollidierte der Autofahrer mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 61-Jährigen, der in Richtung Hockenheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden diese stark beschädigt, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen mussten beide Fahrspuren in Richtung Hockenheim für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben um Unfallablauf.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Hergang des Unfalls mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

