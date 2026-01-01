Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6188248) ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden, gegen 04:10 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befuhr ein 19-jähriger Mercedesfahrer den linken Fahrstreifen und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem Opel, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. In Folge der Kollision überschlug sich der Mercedes und kam nach rund 250 Metern zum Stehen. Der 31-jährige Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Die 26-jährige Fahrerin des Opels wurde schwer verletzt, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die 23-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 120.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Streckenabschnitt der Autobahn blieb bis 11:30 Uhr gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde zudem ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell