Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Garage und PKW geraten in Brand

Wiesloch (ots)

Kurz nach Jahreswechsel kam es in der vergangenen Nacht gegen 00:10 Uhr, in der Steingötter-Greiff-Straße in Wiesloch zu einem Brandgeschehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging bei der Feuerwehr eine Meldung über einen Garagenbrand ein. Bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort waren aus der Garage bereits mehrere Meter hohe Flammen zu sehen. In der Garage gelagerte Gegenstände sowie ein davor abgestellter VW Multivan standen in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurde der betroffene Pkw zur Seite geschoben. Hierbei wurde unter dem Fahrzeug ein Gegenstand festgestellt, bei dem es sich augenscheinlich um einen Feuerwerkskörper handelte. Ob der Brand hierdurch verursacht wurde und an welcher Stelle der Brand zuerst ausgebrochen war bedarf weiterer Ermittlungen.

Das angrenzende Wohnhaus wurde während der Löscharbeiten vorsorglich geräumt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Weitere umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Brandermittler des Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Fabian Horn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

