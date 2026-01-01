POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 1
Dielheim (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes einer Scheune in der Hauptstraße in Dielheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Details zur Brandursache sowie zum Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt.
Es wird nachberichtet.
