Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheunenbrand - PM Nr. 1

Dielheim (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes einer Scheune in der Hauptstraße in Dielheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Details zur Brandursache sowie zum Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

