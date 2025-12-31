Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in der Leberstraße, Pressemitteilung Nr. 2

Weinheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6188216, kam es am 31.12.2025 kurz nach 20:00 Uhr im Bereich der Leberstraße in Weinheim zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es bei ein ordnungsgemäß geparkter Smart zu einem Brand, der einen Sachschaden von ca. 15.000, - Euro verursachte. Bezüglich der Brandursache kommt ein unachtsam weggeworfener Feuerwerkskörper in Betracht. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

