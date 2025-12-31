Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Handtasche aus Wohnung gestohlen

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, wurde in HD-Neuenheim ein 84-jähriger Mann bei der Rückkehr vom Einkaufen seiner Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses abgepasst. Im weiteren Verlauf fordert der unbekannte Täter den Mann auf, ihn in das Haus zu lassen. Da der Mann glaubte, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Besucher eines Nachbarn handelte, gewährte er diesem den Zutritt. Der Unbekannte bat nun seine Hilfe an und half beim Tragen der Einkaufstaschen zur Wohnung des Geschädigten im 1. OG. Vor der Wohnungstüre verwickelte der unbekannte Täter den 84-Jährigen in ein Gespräch. Hierbei bot er erneut seine Hilfe an, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. In der Wohnung fragte der unbekannte Täter dann, ob ihm der Mann einen 50,00EUR-Schein wechseln könne, was dieser bejahte. Als nun die 85-jährige Ehefrau des Geschädigten hinzukam und ihr Wechselgeld aus dem Schlafzimmer holen wollte, folgte ihr der Unbekannte. Nachdem das Geld gewechselt war verließ der Mann die Wohnung des älteren Ehepaars. Kurz darauf stellten sie fest, dass die Handtasche der Frau nun fehlte. Ein zufällig im Treppenhaus befindlicher Anwohner sah den Täter noch in einen blauen VW Lupo einsteigen und wegfahren. Im Fahrzeug befand sich eine weitere Person. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und dem Fahrzeug verlief ergebnislos. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 40 Jahre alt - dunkle Haare - bekleidet mit dunkelblauem Oberteil

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell