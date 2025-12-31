POL-MA: Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - PM 1
Edingen-Neckarhausen (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte auf der BAB 656, Höhe Edingen-Neckarjhausen, in Fahrtrichtung Mannheim bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen im Einsatz. Über Anzeahl der Verletzten, deren Verletzungen und Unfallhergang liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrtrichtungsfahrbahn in Richtung Mannheim ist aktuell voll gesperrt
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell