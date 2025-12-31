Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Bruchhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Getunter E-Scooter kollidiert mit Streifenwagen

Sandhausen (ots)

Am Dienstagmittag kurz vor 14:00 Uhr wurde ein getunter E-Scooter ohne Kennzeichen gemeldet, welcher zwischen dem Kirchheimer Schützenhaus und Sandhausen hin und her fahren und hierbei Geschwindigkeiten von mindestens 40-50 km/h erreichen würde. Bei der Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte der Rollerfahrer im Bereich Bruchhausen fahrend festgestellt werden. Als der Fahrer die Streife sah ergriff er die Flucht. Bei der Verfolgung erreichte der Scooter zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Kurz darauf kollidierte der E-Scooter Fahrer mit dem Streifenwagen, da er aufgrund der enormen Geschwindelt nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Rollers leicht, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Der Streifenwagen wurde an der Front und an der Motorhaube beschädigt blieb jedoch fahrbereit. Bei der Überprüfung des E-Rollers wurde festgestellt, dass dieser nicht versichert ist und im Leerlauftest eine Geschwindigkeit von bis zu 99 km/h erreicht. Der minderjährige Fahrer des E-Scooters hat weder einen Führerschein noch eine Mofa-Prüfbescheinigung. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte bei dem 16-Jährigen noch ein Tierabwehrspray und ein Flaschenöffner in Form eines Schlagrings aufgefunden werden. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Der Scooter-Fahrer wurde seinem Vater überstellt. Die Aufnahme des Verkehrsunfalles erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg, der auch die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell