Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger muss sich wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten

Eberbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, kam es gleich mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Bahnhofstraße in Eberbach. Der Beschuldigte warf Fensterscheiben einer ehemaligen Gaststätte ein und beleidigte Anwohner mit wüsten Beschimpfungen. Des Weiteren warf er Böller in den Innenraum des Gebäudes und verursachte damit eine Rauchentwicklung, die glücklicherweise kein Brandgeschehen auslöste. Knappe zwei Stunden später kam er erneut an die Örtlichkeit und warf mehrere Steine gegen Tür und Fenster des Anwesens. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.300 Euro. Nachdem die Fahndung im Stadtgebiet negativ verlief, konnte der Tatverdächtige im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und muss sich nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 31.12.2025 – 08:24

    POL-MA: Mannheim/Käfertal: Alkoholisiert Unfall verursacht

    Mannheim (ots) - Ein 20-jähriger Golf-Fahrer befuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 03.00 Uhr die Waldstraße in Richtung Feudenheim, als er im Bereich der dortigen Baustelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Nachdem er die Leitplanke streifte und eine Straßenlaterne umriss kollidierte er mit der dortigen Schallschutzmauer. Anschließend befuhr er den Radweg weiter in Richtung ...

    mehr
