Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag, gegen 14:30 Uhr entblößte sich ein 79-jähriger Mann vor einer Bank in der Hauptstraße in unsittlicher Art und Weise und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Im Anschluss nahm er auf eine nahegelegene Parkbank platz und setzte seine Handlung dort fort. Durch eine hinzugerufene Streife des Polizeipostens Walldorf wurde der Mann festgenommen.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder etwaige Geschädigte, welche Angaben zum Sachverhalt machen können oder von dem selbigen betroffen sind, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon: 0621/174-4444 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell